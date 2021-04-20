Росія обмежила польоти над частиною Криму і Чорного моря

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Takahiro Sakamoto / Unsplash

Росія з 20 до 24 квітня запровадила тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму та Чорного моря.

Про це йдеться в оповіщенні для пілотів NOTAM.

«Район оголошено тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден», — вказується в документі.

Згідно з оприлюдненими координатами, у зону обмеження польотів до висоти 19 тис. метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.