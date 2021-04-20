«Повністю неприпустимо». Міністр Степанов розкритикував Тищенка за вечірку під час карантину

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УНІАН

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував проведення вечірок під час карантину. Імовірно, йдеться про святкування дня народження дружини нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка.

Про це він заявив на брифінгу 20 квітня.

«Мені здається, що ми всі повинні, незважаючи на свій статус і те, де ми працюємо, дотримуватися правил заради нашого здоров’я і життя. Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди нехтують цими правилами, коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади саме для того, щоби зробити собі приємно», — сказав Степанов.

Глава МОЗ закликав «людей, які замислюються це робити або роблять», згадати, що масові зібрання можуть бути небезпечними для здоров’я і життя.

«Люди можуть просто захворіти, потім опинитися в реанімації. І це може стати причиною смерті якоїсь людини. Просто задумайтеся про це, коли в майбутньому будете планувати такі речі. Ковід не обирає за соціальним статусом — чи ти політик, або водій, наприклад. Для ковіду немає жодної різниці, він абсолютно однаково вражає кожен організм. Тому не нехтуйте цими правилами», — наголосив міністр.