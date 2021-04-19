США відновлюють санкції проти девʼяти державних нафтохімічних підприємств Білорусі

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

Держдеп США та Мінфін вирішили не продовжувати припинення санкцій проти девʼяти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі, термін дії якого закінчується 26 квітня.

Про це повідомляється на сайті Держдепу і в оголошенні Мінфіну.

Рішення прийнято через порушення прав людини владою Білорусі. Компанії названі «гаманцями» режиму Олександра Лукашенка, які сприяють жорстоким репресіям проти білоруського народу і «неодноразовим відмовам від верховенства права».

Під санкції потраплять «Белнефтехим» і його представництва в США, ВАТ «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно» і УП «Білоруський нафтовий торговий дім».

До завершення 45-денного періоду 3 червня з цими компаніями дозволені тільки ті операції, які необхідні для завершення з ними співпраці.