Справа «ПВК Семенченка»: директору «Донкорпу» повідомили про підозру

Новини

Кравс Євгеній / УНІАН

Директору організації «Донкорп Україна» Сергію Ружицькому (позивний «Тезка») повідомили про підозру в участі в незаконному збройному формуванні (ст. 260 КК).

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на прокурора Сергія Труша, який веде справу приватної військової компанії екснардепа Семена Семенченка.

Саме «Донкорп» слідство представляє як приватну незаконну військову організацію. За даними слідства, Ружицький був учасником ПВК Семенченка, а також безпосередньо керував нею. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Прокуратура має намір просити цілодобовий домашній арешт.

Сам Ружицький запевняє, що «Донкорп» — це охоронна фірма, яка має відповідну ліцензію. «На мою думку, зараз країну готують до певного зливу і закривають тих, хто першим пішов на війну, хто може чинити опір», — сказав він у коментарі.