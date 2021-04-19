«Потрібно зібрати найсвітліші голови». Зеленський доручив створити в Україні лабораторію для розробки вакцин

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Офіс президента України / Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки в Україні найсучаснішої лабораторії для розробки вакцин та ліків у найкоротші терміни.

Про це він заявив під час селекторної наради 19 квітня.

«З цією метою цьогоріч у державному бюджеті було закладено 100 млн гривень», — додав президент.

За його словами, нині Міністерство охорони здоров’я намагається виконати це завдання.

«Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. Загалом це може стати виходом на виклики майбутнього», — додав Зеленський.

Зазначимо, раніше про необхідність створення власного виробництва вакцин в Україні говорив глава МОЗ Максим Степанов.

«Якщо ми почнемо зараз, ми через три роки будемо мати вакцини. […] Якщо б почали п’ять років тому, зараз не було б таких проблем», — впевнений міністр.