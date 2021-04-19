«Потрібно зібрати найсвітліші голови». Зеленський доручив створити в Україні лабораторію для розробки вакцин
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Офіс президента України / Facebook
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки в Україні найсучаснішої лабораторії для розробки вакцин та ліків у найкоротші терміни.
Про це він заявив під час селекторної наради 19 квітня.
«З цією метою цьогоріч у державному бюджеті було закладено 100 млн гривень», — додав президент.
За його словами, нині Міністерство охорони здоров’я намагається виконати це завдання.
«Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. Загалом це може стати виходом на виклики майбутнього», — додав Зеленський.
Зазначимо, раніше про необхідність створення власного виробництва вакцин в Україні говорив глава МОЗ Максим Степанов.
«Якщо ми почнемо зараз, ми через три роки будемо мати вакцини. […] Якщо б почали п’ять років тому, зараз не було б таких проблем», — впевнений міністр.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз), а 16 квітня — 117 тисяч доз вакцини від Pfizer у рамках COVAX. Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.