У Києві та ще п’яти областях за добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

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У Києві та п’яти областях — Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській — протягом минулої доби, 18 квітня, не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

В інших регіонах України за минулу добу щеплення загалом отримали 1 453 особи. А з початку кампанії з вакцинації, яка триває з 24 лютого, по всій країні одну дозу вакцини отримали 450 645 осіб. Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози) – пʼятеро (двоє отримали одну дозу за кордоном).

Лідерами за кількістю вакцинацій за минулу добу є Харківська (345), Київська (216) і Львівська (169) області. В інших регіонах кількість вакцинованих становить від 10 до 160 осіб.

При цьому станом на 18 квітня в лист очікування на вакцинацію записалися понад 468 тисяч українців.

Степанов, виступаючи 16 квітня на годині запитань до уряду в парламенті, заявив, що масову вакцинацію проти коронавірусу в Україні не проводять через проблеми з поставками вакцин. Причиною затримок він називає те, що країни, які на своїх територіях мають відповідне виробництво, не дають дозвіл на експорт вакцин.

Він також зазначав, що до кінця квітня в Україну мали бути поставлені 3,9 мільйона доз вакцини, без урахування COVAX. Міністр обіцяє, що як тільки вакцини надійдуть до України, одразу кількість вакцинацій буде «збільшена в рази».