Біля Водяного бойовики вбили українського військового, ще одного поранили
- Автори:
- Олег Панфілович, Євген Спірін
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Sasha Maksymenko / Flickr
Біля Водяного (Донецька область) бойовики обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого один боєць загинув.
Про це «Бабелю» повідомило джерело у Збройних силах.
Обстріл стався близько 16:00, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок цього загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Також був поранений інший боєць цієї бригади. Його госпіталізували.
Як повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід», на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
- Від початку 2021 року бойовики «ДНР» і «ЛНР» посилили обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
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