Tages-Anzeiger: Швейцарія готова прийняти саміт Байдена та Путіна

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The Washington Post / Contributor

Швейцарія через свої дипломатичні канали запропонувала США та Росії прийняти майбутній саміт Джо Байдена та Володимира Путіна.

Про це повідомляють швейцарські газета Tages-Anzeiger та інформагентство swissinfo.ch з посиланням на джерела.

МЗС Швейцарії поки офіційно не коментує цю інформацію «з міркувань конфіденційності». Там тільки зазначили, що країна завжди готова запропонувати свої послуги, якщо вони будуть потрібними та корисними.

Зазначимо, 13 квітня президент США Джо Байден під час другої телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним запропонував провести зустріч, але в третій країні, — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція вивчається і оцінюється, але говорити про це предметно поки зарано. Майданчики для перемовин вже запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія та Чехія.