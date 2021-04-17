Moderna скорочує поставки вакцини в низку країн. У Канаді заявили про розчарування

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Американська фармацевтична компанія Moderna в другому кварталі 2021 року скоротить поставки своєї вакцини від коронавірусу в низку країн, включаючи Канаду та Велику Британію.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву компанії.

У Moderna заявили про дефіцит. «Беручи до уваги поточну пропозицію, попит і розподіл, Moderna буде вносити корективи в очікувані обсяги поставок», — заявили в компанії, але не уточнили, наскільки великим буде скорочення.

Для забезпечення стабільних поставок Moderna залучила до роботи швейцарського виробника Lonza. «Виробництво вакцин — дуже складний процес. Вплинула низка факторів, у тому числі ті, що стосуються людських і матеріальних ресурсів», — пояснили в компанії.

У Канаді вже заявили про розчарування. «Ми розуміємо проблеми, з якими стикаються постачальники на поточному глобальному ринку вакцин, але наш уряд буде продовжувати чинити тиск на Moderna, щоб вона виконала свої зобовʼязання», — заявила міністр держпослуг і закупівель Аніта Ананд.