Росія перекинула до Криму понад 50 бойових літаків. У Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії

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Міноборони Росії під виглядом навчань перекинуло в окупований Крим понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.

Як повідомляє пресслужба Південного військового округу, літаки виконають ракетні пуски і бомбометання в морські цілі.

Йдеться про винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34, та штурмовики Су-25СМ3. З ними в навчаннях будуть задіяні тактичні обʼєднання протиповітряної оборони.

Як повідомляють «РИА Новости», тим часом в Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Десантні та артилерійські кораблі також братимуть участь у навчаннях.