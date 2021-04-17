Росія перекинула до Криму понад 50 бойових літаків. У Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Міноборони Росії під виглядом навчань перекинуло в окупований Крим понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.
Як повідомляє пресслужба Південного військового округу, літаки виконають ракетні пуски і бомбометання в морські цілі.
Йдеться про винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34, та штурмовики Су-25СМ3. З ними в навчаннях будуть задіяні тактичні обʼєднання протиповітряної оборони.
Як повідомляють «РИА Новости», тим часом в Чорне море увійшли 15 кораблів Каспійської флотилії. Десантні та артилерійські кораблі також братимуть участь у навчаннях.
- Маневри військ РФ проходять на тлі можливої підготовки до наступу вглиб територій України. У Криму вже розташовано 16 батальйонних тактичних груп.
- 15 квітня пʼять кораблів берегової охорони ФСБ Росії провокували три артилерійських катери України. Інцидент стався біля Керченської протоки — катери супроводжували комерційні кораблі. Росіяни пішли після попередження про застосування зброї.
- Того ж дня стало відомо, що РФ, прикриваючись військовими навчаннями, з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн, крім комерційних суден. МЗС України висловило протест і вимагає скасувати рішення. США і НАТО засудили РФ за цей крок.