Керівник САП вдруге скасував постанову прокурора Пономаренка про закриття справи «Роттердам+»

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук вдруге скасував постанову прокурора САП Віталія Пономаренка про закриття справи «Роттердам+».

Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Грищук також скасував постанову про відновлення розслідування, яке передувало закриттю. Зазначено, що рішення Грищука дозволило слідству не втратити процесуальні дні, які необхідні для його завершення і направлення справи до суду.

НАБУ зазначило, що не дивлячись на зібрані докази Пономаренко тричі закривав справу — в серпні 2020 року (справу відновлено ВАКС у жовтні 2020 року), в січні 2021 року (відновлено в. о. керівника САП) і 9 квітня 2021 року.

НАБУ закликає генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у справі «Роттердам+» через «його упередженість».

«Наразі лише генпрокурор має можливість змінити Пономаренка, однак уникає ухвалення відповідного рішення. Це унеможливлює здійснення подальшого неупередженого розслідування», — зазначили в НАБУ.

Справа «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.