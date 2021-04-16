У Києві на Великдень готують додаткові правила карантину. Їх оприлюднять перед святами

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Сергій Бортник / «Бабель»

На Великдень у Києві готують додаткові карантинні обмеження. Їх зараз розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста і перед святами оприлюднить.

Про це заявив мер Віталій Кличко на брифінгу.

«У нас попереду великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху», — повідомив мер, не назвавши, про які обмеження йдеться.

Водночас Кличко наголосив, що запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Саме тому міська влада й вирішила продовжити карантин до 30 квітня.

Чи послаблять обмеження після цієї дати — поки невідомо. Але, як наголосив мер, це рішення багато в чому залежатиме від самих киян — «наскільки вони свідомі та дбають про своє здоров’я».