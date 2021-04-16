В Україну прибули перші вакцини за програмою COVAX. У МОЗ прогнозують, що до кінця року вакцинують до 20% українців
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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picture alliance / Contributor / Getty Images
До кінця 2021 року вакцини, які доставлять в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX, дозволять охопити щепленнями до 20% населення країни.
Про повідомили в Центрі громадського здоровʼя при Міністерстві охорони здоровʼя, коментуючи першу поставку 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, які надійшли в рамках COVAX.
Там наголосили, що постачання вакцин різних виробників у рамках цієї ініціативи продовжаться.
«Наше завдання — охопити щепленням від COVID-19 більшість дорослого населення України вже цього календарного року. […] Для України важливо, що в умовах жорсткої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство — забезпечити справедливі можливості для всіх», — наголосив глава МОЗ Максим Степанов.
Зазначимо, міністр на годині запитань до уряду в Раді визнав, що масову вакцинацію проти коронавірусу в Україні не проводять через проблеми з поставками вакцин. За його словами, причина в тому, що країни, які на своїх територіях мають виробництво вакцин, не дають дозвіл на експорт препаратів.
- Степанов прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба зробити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних.
- Нагадаємо, Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз), а 16 квітня — 117 тисяч доз вакцини від Pfizer у рамках COVAX. Також уклали контракти на 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.