Степанов визнав, що масову вакцинацію не проводять через нестачу вакцин. Але він пропонує вихід

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«Бабель»

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов наголосив, що масову вакцинацію проти коронавірусу в Україні не проводять через проблеми з поставками вакцин. Глава відомства назвав також причину цих затримок.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«У нас є проблема з поставками вакцини. 3,9 мільйона доз вакцини, які згідно контракту без урахування COVAX, повинні були бути поставлені нам вже до кінця квітня. Але на сьогодні, на жаль, ми маємо тільки 700 тисяч цих доз. Причина в тому, що країни, які на своїх територіях мають відповідне виробництво, не дають дозвіл на експорт цих вакцин», — розповів Степанов.

Він зазначив, що кошти за всі ці дози вакцин оплачені в повному обсязі, а медична інфраструктура підготовлена до проведення щеплень.

Степанов обіцяє, що як тільки вакцини надійдуть до України, одразу кількість вакцинацій буде «збільшена в рази».

Для того щоб у майбутньому уникнути проблем з поставками вакцин, міністр пропонує почати в Україні власне виробництво, але на це потрібно декілька років.

«Дуже легко порівнювати зі США, на території яких розташовані два найбільші виробники вакцин і зараз вже третій приєднався, які просто не експортують ці вакцини. Тому я і наполягаю на тому, що давайте зробимо власне виробництво. […] Якщо ми почнемо зараз, ми через три роки будемо мати вакцини. […] Якщо б почали п’ять років тому, зараз б не було таких проблем», — сказав міністр.