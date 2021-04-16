Мобілізація військ Росії: Зеленський не виключає, що РФ таким чином перевіряє Байдена

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що мобілізація Росією військ «якимось чином» пов’язана з «певною перевіркою» Джо Байдена на посту президента США.

Про це він заявив в інтервʼю LeMonde, цитати якого наводить Офіс президента.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він, що мобілізація Росією військ є певною перевіркою нового президента США Байдена, Зеленський відповів: «У будь-якому разі мені здається, що це якимось чином пов’язано».

Разом з тим, він додав, що «всі у світі демонструють свої м’язи, але хотілося б просто, щоб не за рахунок України».

«Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання. При цьому вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з’являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна», — наголосив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи буде Байден кращим президентом для України, ніж Дональд Трамп, Зеленський відповів, що теперішній лідер краще знає Україну, тому що бував тут. «Він краще розуміє «українське питання», як мені здається. Але судити треба все одно за результатами. А для результату потрібен якийсь час. Коли пройде час, я обов’язково скажу, хто з президентів США кращий для України», — зазначив він.

При цьому Зеленський наголосив, що Штати підтримують Україну та добре до неї ставляться. «Яким би не був президент США, яким би не був президент України, такі відносини будуть. Але взаємини можуть бути кращими, глибшими, коли президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок. І навіть більше, ніж коли команди працюють. Коли є «хімія», — сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що «довго» чекав на телефонний дзвінок Байдена, але називає це «нормальним».

«Розумію, що Сполучені Штати — велика країна і що у них є відносини, підтримка чи складнощі з багатьма країнами. Я не кажу, що ми особливі і найголовніші для США, але я дуже хотів би, щоб так було. Хоча, мені здається, зараз у європейській частині світу через те, що відбувається в Україні, ми дуже важливі», — наголосив Зеленський.