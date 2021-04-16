«Ми хочемо стабільних та передбачуваних відносин». Байден зробив ще кілька попереджень Росії та закликав її до співпраці
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- Дмитро Мирончук
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден на тлі нових санкцій зробив ще кілька попереджень Росії щодо втручання в американські вибори та погроз Україні, як союзній державі, але при цьому висловив бажання будувати «стабільні та передбачувані» відносини й співробітництво.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Байден зазначив, що «міг би піти далі» із санкціями, однак «вирішив бути пропорційним».
«США не прагнуть розпочати цикл ескалації та конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних та передбачуваних відносин... Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий здійснити подальші дії у відповідь», — сказав він.
За словами Байдена, США і Росія можуть разом вирішувати глобальні проблеми, зокрема стримувати ядерні загрози з боку Ірану та КНДР, боротися з пандемією коронавірусу та подолати «екзистенційну кризу кліматичних змін».
Однак він нагадав, що Росія отримає «відповідь», якщо намагатиметься зашкодити інтересам союзників США.
«Я занепокоєний посиленням російських військ на українському кордоні й в окупованому Криму. Я цілком підтримую суверенітет і територіальну цілісність України... і зараз настав час для деескалації, шлях — через дипломатичний процес. США та Україна конструктивно рухаються цим шляхом. І я хочу сказати, що в інтересах США — співпрацювати з Росією. Ми можемо — і ми будемо. Якщо Росія спробує зашкодити інтересам США, ми відповімо. Ми завжди стоїмо за нашу країну, наші установи, наш народ і наших союзників», — сказав Байден.
- США застосували проти Росії нові санкції, що стосуються кібератаки на американські установи, анексії Криму та втручання у вибори. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.
- Помічник президента Росії Юрій Ушаков на зустрічі з послом США в Росії, яка відбулася наступного дня після розмови Джо Байдена і Володимира Путіна, заявив, що Штати мають утриматися від запровадження санкцій. Інакше, пригрозив він, Москва відреагує «рішуче».