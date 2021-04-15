Іванка Трамп зробила щеплення від коронавірусу і поділилась цим у соцмережах. Її розкритикували антивакцинатори
- Автор:
- Дмитро Мирончук
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@IvankaTrump / Twitter
Дочка колишнього президента США Іванка Трамп зробила щеплення від коронавірусу та поділилася цим у соцмережах — це були перші дописи за довгий час. Деякі користувачі висловили своє обурення з приводу вакцинації.
«Сьогодні я отримала ін’єкцію!!! Сподіваюся, що ви теж отримаєте!» — написала колишня чиновниця Білого дому в Instagram і Twitter після майже тримісячної тиші у соцмережах.
Як пише Associated Press, Іванці зробили ін’єкцію розробкою Pfizer-BioNTech у Флориді. Вона могла зробити щеплення разом із іншими чиновниками за каденції Трампа, однак вирішила почекати своєї черги на загальних підставах.
Деякі коментатори зазначили, що теж хочуть отримати свою дозу, однак знайшлися й розчаровані. Дехто писав: «Ні», «Нізащо», «Навіщо?»; або переконували Іванку, що вона робить помилку.
Прикметно, що колишній президент США та його дружина ніколи не говорили про свої плани робити щеплення, однак, як у березні повідомила журналістка The New York Times Меггі Габерман, Дональд і Меланія Трамп вакцинувалися ще в січні.
Як пише Business Insider, вчинок Іванки є значною подією у спільноті прибічників Трампа, оскільки вони й електорат Республіканської партії загалом поставились до вакцинації з недовірою.
За даними опитувань, 25% американців, які голосували за Трампа, заявили, що точно не робитимуть щеплення. Найбільше бояться вакцин представники електорату Республіканської партії, особливо молоді жінки, мешканці сіл і люди, які не навчалися в коледжі.
- Голова компаній Tesla та SpaseX Ілон Маск опублікував у Twitter карикатуру на Білла Гейтса, на якій він демонструє «план» із сіяння страху, встановлення цензури, соціального дистанціювання, розгортання обов’язкового вакцинування і перезапуску mp3-плеєра своєї компанії Microsoft. А потім видалив свій допис.
- Конспірологічна теорія про те, що Білл Гейтс нібито повʼязаний з пандемією коронавірусу, почала поширюватися в інтернеті в січні 2020 року. Її прихильники вірять, що Гейтс хоче чипувати людей, щоб контролювати чисельність населення планети. Мільярдер назвав конспірологію про коронавірус та його участь у таємному плані з чипування «гнітючою сумішшю». Він спростував свою причетність до будь-яких змов і запевнив, що занепокоєний існуванням таких теорій.
- Китай доклав зусиль до поширення коронавірусної конспірології. Це спричинило катастрофічні наслідки для громадського здоровʼя в багатьох країнах.
- Якщо на сайті лідера онлайн-торгівлі Amazon зробити запит за словом «вакцина», у топі будуть посилання на антивакцинаторські книжки, що піддають сумніву ефективність і безпечність щеплень.