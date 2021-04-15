У Кремлі відреагували на ймовірні нові санкції США і пригрозили скасувати зустріч Путіна з Байденом

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Пресслужба президента Російської Федерації

У Кремлі засуджують політику санкцій США і в разі запровадження нових обмежень проти Росії будуть діяти за принципом взаємності.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише агентство Интерфакс.

«Ми засуджуємо будь-які санкційні устремління. Вважаємо їх незаконними. У будь-якому випадку діє принцип взаємності в цій справі. Взаємності так, щоб нам найкращим чином забезпечити свої власні інтереси», — сказав він.

Водночас Пєсков відмовився коментувати інформацію видань Bloomberg і Reuters, які повідомили, що нові санкції готуються ввести проти десяти чиновників та щонайменше 20 компаній за хакерські атаки та втручання в президентські вибори США. Крім того, планують видворити близько десятка дипломатів.

«Зрозуміло, що диму без вогню не буває, найімовірніше, йдеться про якісь уже «зливи» в американські газети. Поки, звичайно ж, не будемо нічого коментувати за газетними повідомленнями. Все-таки дочекаємося, якщо будуть якісь конкретні рішення оголошені від офіційного Вашингтону», — зауважив речник президента РФ.

До того ж він наголосив, що нові санкції США не сприятимуть зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена.

«Те, що обговорювані, ймовірні санкції жодним чином не будуть сприяти такій зустрічі — це однозначно», — сказав він.

Окрім цього, Пєсков запевнив, що Росія виступає проти «ленінської формули — крок вперед, два кроки назад» у двосторонніх відносинах із США.