У Кремлі відреагували на ймовірні нові санкції США і пригрозили скасувати зустріч Путіна з Байденом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба президента Російської Федерації
У Кремлі засуджують політику санкцій США і в разі запровадження нових обмежень проти Росії будуть діяти за принципом взаємності.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише агентство Интерфакс.
«Ми засуджуємо будь-які санкційні устремління. Вважаємо їх незаконними. У будь-якому випадку діє принцип взаємності в цій справі. Взаємності так, щоб нам найкращим чином забезпечити свої власні інтереси», — сказав він.
Водночас Пєсков відмовився коментувати інформацію видань Bloomberg і Reuters, які повідомили, що нові санкції готуються ввести проти десяти чиновників та щонайменше 20 компаній за хакерські атаки та втручання в президентські вибори США. Крім того, планують видворити близько десятка дипломатів.
«Зрозуміло, що диму без вогню не буває, найімовірніше, йдеться про якісь уже «зливи» в американські газети. Поки, звичайно ж, не будемо нічого коментувати за газетними повідомленнями. Все-таки дочекаємося, якщо будуть якісь конкретні рішення оголошені від офіційного Вашингтону», — зауважив речник президента РФ.
До того ж він наголосив, що нові санкції США не сприятимуть зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена.
«Те, що обговорювані, ймовірні санкції жодним чином не будуть сприяти такій зустрічі — це однозначно», — сказав він.
Окрім цього, Пєсков запевнив, що Росія виступає проти «ленінської формули — крок вперед, два кроки назад» у двосторонніх відносинах із США.
- Помічник президента Росії Юрій Ушаков на зустрічі з послом США в Росії, яка відбулася на наступний день після розмови Джо Байдена і Володимира Путіна, заявив, що Штати мають утриматися від запровадження санкцій. Інакше, пригрозив він, Москва відреагує «рішуче».
- 13 квітня Байден провів другу телефонну розмову з Путіним. Він запропонував зустріч і закликав Росію знизити напруженість. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція Байдена про зустріч із Путіним вивчається і оцінюється, але говорити про це предметно поки зарано. Майданчики для перемовин вже запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія та Чехія.
- Торік влада США звинуватила російських хакерів у кібератаці на американські держустанови. 10 грудня 2020 року стало відомо, що невідомі хакери зламали мережу провідної компанії з кібербезпеки FireEye і викрали цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці виявляли уразливості в системах захисту інших компаній та урядів.
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