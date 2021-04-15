Адвокат Тупицького повідомив про госпіталізацію відстороненого глави КСУ: Перебуває на стаціонарному лікуванні в інституті Амосова

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Кароліна Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

Відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького госпіталізували до інституту Амосова.

Про це заявив його адвокат Костянтин Дорошенко 15 квітня в Печерському райсуді Києва, де судді мали обрати запобіжний захід, пише Укрінформ.

«Олександр Миколайович був госпіталізований до інституту Амосова, де перебуває на стаціонарному лікуванні», — сказав адвокат і попросив перенести обрання запобіжного заходу на інший день.

Водночас Дорошенко відмовився назвати підставу для госпіталізації.

Слідчий суддя Сергій Вовк постановив перенести судове засідання на 29 квітня.