Байден і Меркель закликали Росію скоротити кількість військ на кордоні з Україною

Новини

European People's Party / Flickr

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови 14 квітня, деталі якої наводить Reuters.

Агентство зазначає, що Штати і союзники НАТО стурбовані великим скупченням російських військ біля кордону України та в окупованому Росією Криму.

Під час телефонної розмови лідери обговорили останні події на Донбасі та закликали Росію уникати подальшої ескалації.

«Канцлер і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб зменшити ескалацію ситуації», — наголосив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

У заяві Білого дому за фактом розмови йдеться, що Байден і Меркель висловили стурбованість з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.