Байден і Меркель закликали Росію скоротити кількість військ на кордоні з Україною
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
European People's Party / Flickr
Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні.
Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови 14 квітня, деталі якої наводить Reuters.
Агентство зазначає, що Штати і союзники НАТО стурбовані великим скупченням російських військ біля кордону України та в окупованому Росією Криму.
Під час телефонної розмови лідери обговорили останні події на Донбасі та закликали Росію уникати подальшої ескалації.
«Канцлер і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб зменшити ескалацію ситуації», — наголосив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.
У заяві Білого дому за фактом розмови йдеться, що Байден і Меркель висловили стурбованість з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.