Помічник Путіна — послу США: Штати повинні утриматися від нових санкцій, інакше Росія «рішуче» відреагує
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Пресслужба президента Російської Федерації
Помічник президента Росії Юрій Ушаков на зустрічі з послом США в Росії Джоном Салліваном заявив, що Штати мають утриматися від запровадження нових санкцій. Інакше Москва відреагує «рішуче».
Про це повідомляють РИА Новости, посилаючись на дані російського МЗС.
Зустріч з американським послом відбулася на тлі недавньої телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.
«У ході бесіди було сказано, якщо американська сторона на тлі слів Байдена про наміри поліпшити відносини з Росією зробить нові недружні стосунки у вигляді санкцій, російська сторона відреагує якнайрішучіше», — цитує російське агентство свого анонімного співрозмовника.
Речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи зустріч після розмови Байдена і Путіна, сказав, що говорили про те, що «озвучені ініціативи повинні поєднуватися з конкретними справами». На уточнювальне запитання журналістів, чи означає це, що почалася підготовка до зустрічі Байдена і Путіна, представник Кремля заявив, що «не означає». У посольстві США поки ніяк не прокоментували зустріч з їхнім послом.
- 13 квітня Байден провів другу телефонну розмову з Путіним. Він запропонував зустріч і закликав Росію знизити напруженість. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція Байдена про зустріч із Путіним вивчається і оцінюється, але говорити про це предметно поки зарано. Майданчики для перемовин вже запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія та Чехія.
- Видання Bloomberg і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США 15 квітня можуть оголосити про введення нових санкцій проти Росії за хакерські атаки та втручання в президентські вибори. У санкційному списку можуть опинитися десять чиновників та щонайменше 20 компаній.
- Перша розмова Байдена і Путіна відбулася 26 січня. У ній Байден говорив про підтримку суверенітету України. Після цього відбулася перша бесіда американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським — на тлі нарощування військ Росії біля кордонів України.