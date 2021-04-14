У Раду викликають міністра закордонних справ і головного розвідника через викрадення Чауса
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки запросив на засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка через викрадення судді Миколи Чауса в Молдові.
Про це повідомив нардеп від «Євросолідарності» Андрій Парубій, пише Інтерфакс.
«Ми домовилися, що на наступне засідання комітету будуть запрошені й Кондратюк, і Кулеба, які щодо цього мають дати аргументовані та вичерпні відповіді», — розповів він.
За його словами, скандал з викраденням Чауса може серйозно вплинути на відносини між Молдовою та Україною, якщо до цього причетні українські спецслужби.
Також Парубій зазначив, що якщо Чауса справді викрали та вивезли до України, це може ускладнити судові засідання в його справі, адже він «незаконно потрапив на територію України».
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар $150 тисяч готівкою, з яких $80 тисяч сховав у дволітровій банці. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав зʼявлятися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.
- У липні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Молдова сприятиме екстрадиції Чауса, але відтоді екссуддя залишався за кордоном.