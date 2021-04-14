У Раду викликають міністра закордонних справ і головного розвідника через викрадення Чауса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки запросив на засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка через викрадення судді Миколи Чауса в Молдові.

Про це повідомив нардеп від «Євросолідарності» Андрій Парубій, пише Інтерфакс.

«Ми домовилися, що на наступне засідання комітету будуть запрошені й Кондратюк, і Кулеба, які щодо цього мають дати аргументовані та вичерпні відповіді», — розповів він.

За його словами, скандал з викраденням Чауса може серйозно вплинути на відносини між Молдовою та Україною, якщо до цього причетні українські спецслужби.

Також Парубій зазначив, що якщо Чауса справді викрали та вивезли до України, це може ускладнити судові засідання в його справі, адже він «незаконно потрапив на територію України».