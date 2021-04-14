Британські науковці порівняли ефективність вакцин Pfizer і AstraZeneca серед літніх людей. Обидві розробки однаково дієві

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Matt Allworth / Flickr

У науковому журналі The Lancet опублікували результати першого порівняльного дослідження ефективності вакцин від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-Oxford серед людей похилого віку. За висновками британських учених, обидва препарати показали однаково високі результати.

Дослідження ще не пройшло рецензування, але за попередніми даними серед 165 людей віком від 80 років перша ін’єкція будь-якою з двох вакцин дає високу імунну відповідь.

Зокрема антитіла, що реагують на білки «корони» вірусу, були в 93% учасників, яких прищепили розробкою Pfizer, і у 87% з тих, хто отримав ін’єкцію AstraZeneca. При цьому імунна відповідь Т-лімфоцитів спостерігалась всього у 12% прищеплених Pfizer і в 31% вакцинованих AstraZeneca.

Таким чином, Т-клітинний ефект від векторної вакцини AstraZeneca майже втричі вищий за ефект від мРНК-вакцини Pfizer. Якщо антитіла лише блокують потрапляння вірусу в клітини організму, то Т-лімфоцити дають більш широкий захист.

Також науковці виявили, що учасники, які до щеплення будь-якою з вакцин перенесли коронавірус, мали значно кращий імунітет.

«Одна доза вакцини BNT162b2 [Pfizer-BioNTech] або ChAdOx1 [AstraZeneca-Oxford] для літніх людей викликає гуморальний імунітет у більшості донорів [учасників дослідження, які здавали кров], що помітно збільшується після перенесеної інфекції. Клітинні відповіді слабші, однак демонструють відносне посилення після ChAdOx1 [AstraZeneca-Oxford]», — резюмують учені.

За словами дослідників, обидві вакцини однаково «хороші». Однак виявлена різниця у Т-лімфоцитах, які також несуть важливу імунну функцію, потребує подальших досліджень, повідомляє Reuters.

Наразі у Великій Британії близько половини населення отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, що є найвищим показником імунізації населення у світі. Абсолютна більшість прищеплених отримала ін’єкцію препаратами Pfizer і AstraZeneca.