Путін зробив друге щеплення від коронавірусу. Досі невідомо, якою саме вакциною

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stux / pixabay

Президент Росії Володимир Путін у середу, 14 квітня, зробив друге щеплення від коронавірусу. Перше він зробив 21 день тому — 23 березня.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

«Я хочу повідоміти, що прямо зараз, перш ніж зайти в цей зал, я теж зробив друге щеплення і впевнений, що все буде добре», — сказав Путін на відеозасіданні опікунської ради Російського географічного товариства.

Зазначимо, що досі невідомо, яким саме препаратом він зробив щеплення. Однак після першого щеплення він лише підтвердив, що прищепився однією з російських вакцин — «усі три російські вакцини абсолютно надійні».

Нагадаємо, влітку Путін розповідав, що російським препаратом «Супутник» вакцинувалась одна з його доньок.