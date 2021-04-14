МОЗ: Майже пів мільйона українців записались у чергу на вакцинацію від коронавірусу

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В Україні станом на кінець доби 13 квітня у чергу на вакцинацію від коронавірусу записалось 449 96о українців. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

Найбільше записуються люди від 21 до 39 років, найменше — категорія 80+. За словами Кучера, найдовший лист вакцинації у Києві — 137 891 людина.

В Україні 1 березня почав працювати сайт для запису на вакцинацію. Це можна зробити й через додаток «Дія», і у свого лікаря. Станом на 14 квітня в Україні одну дозу вакцини отримали 403 551 людина, дві (тобто завершили вакцинацію) — 5 людей. Наразі щеплення роблять двома препаратами — AstraZeneca (Covishield) та китайським CoronaVac.

Нагадаємо, що Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.