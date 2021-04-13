Тупицький просить Окружний адмінсуд пустити його до будівлі Конституційного суду

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький просить Окружний адміністративний суд Києва зобовʼязати Управління державної охорони пустити його на робоче місце.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Разом з Тупицьким позов подав і Олександр Касмінін, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади судді Конституційного суду.

«Позивачі звернулись до ОАСК з позовними заявами, у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобовʼязати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ», — йдеться у повідомленні.

Разом із цими позовами були подані заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачу — Управлінню державної охорони не пускати Тупицького та Касмініна до приміщення Конституційного суду.

Наразі суд вирішує, чи є правові підстави для заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.