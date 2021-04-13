Вовк прокоментував пропозицію Зеленського про ліквідацію ОАСК: Ставлюся спокійно

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Юлія Вебер / «Бабель»

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк відреагував на поданий президентом законопроєкт про ліквідацію суду. Суддя вважає, що Володимир Зеленський «піддався на маніпуляції окремих «активістів» і за сумісництвом агентів іноземного впливу».

Про це Вовк заявив у Facebook.

Він каже, що суд вже шість років «знаходиться під тиском» та працює в атмосфері «постійних негативних інформаційних компаній і провокацій».

«Тому до даної новини я ставлюся спокійно. Зрештою, система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур», — написав глава ОАСК.

Разом з тим, він зазначив, що суд продовжує працювати у штатному режимі «відповідно до вимог законодавства».

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону».

Нагадаємо, восени торік Офіс президента, коментуючи петицію на сайті глави держави про ліквідацію ОАСК, зазначив, що, згідно із законодавством, суди ліквідовують законом, проєкт якого до Ради вносить президент після консультації з Вищою радою правосуддя. ВРП згодом проконсультувала ОП щодо ліквідації суду — рекомендувала провести «дискусію із широким колом експертів».