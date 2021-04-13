Верховний суд на понад місяць відклав слухання справи про відсторонення Тупицького з посади глави КСУ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Конституційного суду
Касаційний суд у складі Верховного суду (КАС ВС) відклав до 20 травня розгляд позову про оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким Олександр Тупицький був відсторонений з посади судді Конституційного суду (КСУ).
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в суді.
«Засідання відкладено до 12-ї години 20 травня», — заявили в установі.
Також у Верховному суді зазначили, що під час засідання 13 квітня суд залучив Офіс генпрокурора як третю особу на боці відповідача.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та дачі завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду.
- Тупицький намагається оскаржити через суд указ президента про його звільнення.
- 27 березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Представники фракцій «Євросолідарність» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського. У «ЄС» вважають, що Зеленський «грубо порушив норми закону».