Верховний суд на понад місяць відклав слухання справи про відсторонення Тупицького з посади глави КСУ

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Пресслужба Конституційного суду

Касаційний суд у складі Верховного суду (КАС ВС) відклав до 20 травня розгляд позову про оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким Олександр Тупицький був відсторонений з посади судді Конституційного суду (КСУ).

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в суді.

«Засідання відкладено до 12-ї години 20 травня», — заявили в установі.

Також у Верховному суді зазначили, що під час засідання 13 квітня суд залучив Офіс генпрокурора як третю особу на боці відповідача.