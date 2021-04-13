Зеленський вніс у Раду як невідкладний проєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави. Законопроєкт зареєстрували 13 квітня, але сам текст документу наразі не оприлюднили.

В Офісі президента нагадали, що відповідно до частини 2 статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Ради президент України — після консультацій з Вищою радою правосуддя.

«ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе у дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава: справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з «плівками», корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до ОАСК втрачена», — наголосили в ОП.

Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, але «впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості».

«Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, восени торік Офіс президента відреагував на петицію на сайті глави держави про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Тоді в ОП зазначили, що згідно із законодавством суди утворюють та ліквідовують законом, проєкт якого до Ради вносить президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

ВРП згодом проконсультувала ОП щодо ліквідації суду — рекомендувала провести «дискусію із широким колом експертів».