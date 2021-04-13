Зеленський вніс у Раду як невідкладний проєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.
Про це повідомили у пресслужбі глави держави. Законопроєкт зареєстрували 13 квітня, але сам текст документу наразі не оприлюднили.
В Офісі президента нагадали, що відповідно до частини 2 статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Ради президент України — після консультацій з Вищою радою правосуддя.
«ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе у дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава: справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з «плівками», корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до ОАСК втрачена», — наголосили в ОП.
Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, але «впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості».
«Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, восени торік Офіс президента відреагував на петицію на сайті глави держави про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Тоді в ОП зазначили, що згідно із законодавством суди утворюють та ліквідовують законом, проєкт якого до Ради вносить президент після консультації з Вищою радою правосуддя.
ВРП згодом проконсультувала ОП щодо ліквідації суду — рекомендувала провести «дискусію із широким колом експертів».
- Нагадаємо, НАБУ підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру.
- 6 квітня 2021 року НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави ОАСК Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення. Під час обшуку в адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки й антикваріат.