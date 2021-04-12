Глави МЗС країн-членів Євросоюзу зберуться на засідання, щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі

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Thierry Monasse / Contributor

Європейський Союз у понеділок, 19 квітня, проведе неформальне засідання голів Міністерств закордонних справ, на якому обговорять загострення на російсько-українському кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

«Верховний представник Жозеп Боррель проінформує міністрів закордонних справ ЄС про поточні справи щодо останніх подій і майбутніх. Потім Рада обміняється думками щодо Ефіопії, України та Західних Балкан», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, засідання відбудеться у форматі відеоконференції.

Також у засіданні може взяти участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, але поки ця інформація уточнюється.

Коментуючи загострення на сході України, представник європейської дипломатичної служби Пітер Стано запевнив, що всі контакти та дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб запобігти погіршенню ситуації, пише Інтерфакс-Україна.

«Ми сподіваємося, що ескалації не буде і не буде конфлікту. Це буде справді неприйнятно. ЄС, його держави-члени та інституції дуже пильно, із серйозною стурбованістю стежать за погіршенням ситуації у сфері безпеки на сході України, за пересуванням російських військ поблизу українського кордону та в незаконно анексованому Криму», — сказав він.

Також Стано наголосив, що Євросоюз декілька разів закликав зняти напругу на кордоні та почати виконувати Мінські домовленості повною мірою, що «є єдиним шляхом вперед і гарантією політичного та мирного вирішення конфлікту на сході України».

«В ЄС вітають зусилля і важливі кроки, які роблять Україна і президент Зеленський. Ми закликаємо російську владу утриматися від будь-яких кроків, які можуть привести до подальшого погіршення ситуації, і докласти зусиль, щоб виконати Мінські домовленості», — додав він.