«Нехай шукають інше місце». Міністр закордонних справ Білорусі прокоментував заяви про перенесення засідань ТКГ із Мінська

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Міністерство закордонних справ Білорусі назвало заяву очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука про перенесення засідань ТКГ із Мінська «спробою обійти Мінські домовленості», а пропозицію про Польщу — «сміховинною».

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв’ю телеканалу «Білорусь 1».

«Ми не навʼязувалися в якісь посередники. І ми не навʼязувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обовʼязки, про які нас попросили: забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи (і організаційне, і протокольне, і технічне). Претензій до нас не було. Були подяки і з української сторони, з боку Росії, і з боку ОБСЄ. Є конкретні документи щодо цього», — наголосив він.

На думку Макея, подібні заяви свідчать про «небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей», які були досягнуті в Мінську.

«Не важливо, де будуть відбуватися ці засідання. Нехай вони навіть в Антарктиді проходять — головне, щоб був досягнутий конкретний результат. А саме — зупинені бойові дії на сході України... Ми не ганялися за лаврами миротворців. Нас попросили посприяти у врегулюванні кризи на сході України, і ми сумлінно постаралися виконати це прохання. Не хочуть вони працювати далі — будь ласка, нехай шукають інше місце», — сказав він.

Окрім цього, Макей назвав «сміховинною» заяву Кравчука про проведення ТКГ у «нейтральній країні, наприклад, у Польщі».

«Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза-жарт гідна пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже більш «нейтральної» країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти», — зіронізував білоруський міністр.