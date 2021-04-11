У Латвії зафіксували перші випадки зараження норок коронавірусом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Латвії на великій звірофермі SIA «Baltic Devon Mink» у Єцавському краї у девʼяти померлих норок виявили коронавірус.
Про це повідомляє продовольчо-ветеринарна служба (ПВС) країни.
«Водночас надійшла інформація про хворого співробітника компанії з Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC)», — додали у пресслужбі.
За словами фахівця ПВС Едвіна Ольшевскіса, коронавірус — це людська хвороба, тож, найімовірніше, саме співробітники й занесли інфекцію до тварин, повідомляє LSM.LV.
«Забій норок зараз не потрібен, тому що ця хвороба поки не викликала масової смертності або захворюваності тварин на звірофермі. Наразі ми працюємо разом із SPKC кожен у своєму напрямі і ведемо епідеміологічне розслідування, щоб отримати більше інформації та потім ухвалювати подальші рішення», — додав він.
Як зазначається, загалом на фермі нараховується 60 тисяч норок.
- У квітні 2020 року в норок почали виявляти мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок у Нідерландах, Італії, США, Швеції та інших країнах. Норки при цьому заражали людей.
- Данія вирішила вбити 17 млн норок на 1 080 фермах, фермери виступили проти такого рішення. Вони зазначили, що дії уряду є незаконними, а вбивство норок знищить бізнес багатьох із них. Данія в результаті ввела локдаун на півночі країни.
- Через скандал з норками міністр сільського господарства Могенс Єнсен подав у відставку. Одразу після забиття тварин влада Данії оголосила про зникнення штаму коронавірусу.
- Пізніше стало відомо, що могильники норок, яких екстрено знищили після виявлення у них штаму мутованого COVID-19, могли забруднити ґрунтові води.
- У грудні парламент Данії вирішив, що трупи мільйонів норок, забитих через коронавірус, необхідно викопати та спалити як відходи.
- Зрештою влада Данії заявила, що готова виплатити власникам норкових ферм компенсацію до 18,8 млрд крон (понад $3 млрд) за тварин, вбитих у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.