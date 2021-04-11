У Латвії зафіксували перші випадки зараження норок коронавірусом

Новини

У Латвії на великій звірофермі SIA «Baltic Devon Mink» у Єцавському краї у девʼяти померлих норок виявили ​​коронавірус.

Про це повідомляє продовольчо-ветеринарна служба (ПВС) країни.

«Водночас надійшла інформація про хворого співробітника компанії з Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC)», — додали у пресслужбі.

За словами фахівця ПВС Едвіна Ольшевскіса, коронавірус — це людська хвороба, тож, найімовірніше, саме співробітники й занесли інфекцію до тварин, повідомляє LSM.LV.

«Забій норок зараз не потрібен, тому що ця хвороба поки не викликала масової смертності або захворюваності тварин на звірофермі. Наразі ми працюємо разом із SPKC кожен у своєму напрямі і ведемо епідеміологічне розслідування, щоб отримати більше інформації та потім ухвалювати подальші рішення», — додав він.

Як зазначається, загалом на фермі нараховується 60 тисяч норок.