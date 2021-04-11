В Латвии зафиксировали первые случаи заражения норок коронавирусом

В Латвии на большой звероферме SIA «Baltic Devon Mink» в Иецавском крае у девяти умерших норок выявили коронавирус.
Об этом сообщает продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) страны.
«В то же время поступила информация о больном сотруднике компании из Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC)», — добавили в пресс-службе.
По словам специалиста ПВС Эдвина Ольшевскиса, коронавирус — это человеческая болезнь, поэтому, вероятнее всего, именно сотрудники и занесли инфекцию к животным, сообщает LSM.LV.
«Убой норок сейчас не нужен, потому что эта болезнь пока не вызвала массовую смертность или заболеваемость животных зверофермы. Сейчас мы работаем вместе с SPKC каждый в своем направлении и ведем эпидемиологическое расследование, чтобы получить больше информации и затем принимать дальнейшие решения», — добавил он.
Как отмечается, всего на ферме насчитывается 60 тысяч норок.
- В апреле 2020 года у норок стали выявлять мутированную форму коронавируса. У животных наблюдались проблемы с дыханием и повышенная смертность. Первыми о больных животных заявили Дания и Испания, впоследствии ВОЗ сообщила о случаях заражения норок в Нидерландах, Италии, США, Швеции и других странах. Норки при этом заражали людей.
- Дания решила убить 17 млн норок на 1 080 фермах, фермеры выступили против такого решения. Они отметили, что действия правительства являются незаконными, а убийство норок уничтожит бизнес многих из них. Дания в результате ввела локдаун на севере страны.
- Из-за скандала с норками министр сельского хозяйства Могенс Йенсен подал в отставку. Сразу после забоя животных власти Дании объявили об исчезновении штамма коронавируса.
- Позже стало известно, что могильники норок, которых экстренно уничтожили после выявления у них штамма мутировавшего COVID-19, могли загрязнить грунтовые воды.
- В декабре парламент Дании решил, что трупы миллионов норок, забитых из-за коронавируса, необходимо выкопать и сжечь как отходы.
- В конце концов власти Дании заявили, что готовы выплатить владельцам норковых ферм компенсацию в 18,8 млрд крон (более $3 млрд) за животных, убитых в рамках борьбы с распространением коронавируса.