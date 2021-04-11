В Латвии зафиксировали первые случаи заражения норок коронавирусом

«В то же время поступила информация о больном сотруднике компании из Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC)», — добавили в пресс-службе.

В Латвии на большой звероферме SIA «Baltic Devon Mink» в Иецавском крае у девяти умерших норок выявили коронавирус .

По словам специалиста ПВС Эдвина Ольшевскиса, коронавирус — это человеческая болезнь, поэтому, вероятнее всего, именно сотрудники и занесли инфекцию к животным, сообщает LSM.LV.

«Убой норок сейчас не нужен, потому что эта болезнь пока не вызвала массовую смертность или заболеваемость животных зверофермы. Сейчас мы работаем вместе с SPKC каждый в своем направлении и ведем эпидемиологическое расследование, чтобы получить больше информации и затем принимать дальнейшие решения», — добавил он.

Как отмечается, всего на ферме насчитывается 60 тысяч норок.