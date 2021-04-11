Бойовики за добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, під час обстрілу загинув український військовий

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Sasha Maksymenko / Flickr

Минулої доби на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, загинув ще один український військовий.

Про це повідомили в штабі Операції обʼєднаних сил.

Як зазначається, російські найманці 9 разів обстріляли позиції українських військових: неподалік села Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, у передмісті селищ Піски та Широкине — зі стрілецької зброї, біля Авдіївки та Кам’янки — із гранатометів різних систем, неподалік селища Майорське — з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а поблизу селища Золоте-3 — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь на обстріли противника українські військові відкривали вогонь.

Окрім цього, в районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське бойовики запустили безпілотник «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби проліт БПЛА був вчасно припинений.

Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав несумісних із життям поранень.

Ще один боєць отримав кульове поранення, йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — середнього ступеня важкості.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.