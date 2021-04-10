Журналісти CNN побували в Мʼянмі та зʼясували, що її військова еліта навіть не усвідомлює власної відірваності від народу

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Lauren DeCicca / Stringer

Військова диктатура М’янми хоче, щоб світ повірив у покращення ситуації в країні, планування демократичних виборів, стриманість сил безпеки і те, що насильство чинять лише малочисельні протестувальники. Однак журналісти, яким дозволили приїхати до М’янми, побачили дещо іншу картину.

Про враження своїх кореспондентів розповідає CNN.

Журналістів телеканалу в Янгоні супроводжувала колона з шести військових вантажівок, також за ними наглядали з машин працівники спецслужб, що записували кожний крок команди.

Кореспонденти не бачили протестувальників в одному з найбільших міст країни, однак час від часу чули віддалений стукіт каструль — давній ритуал, що відганяє духів, який цьогоріч став упізнаваним символом протестів. У соцмережах працівники CNN отримали повідомлення від місцевих прибічників демократії, які написали, що знають про їхній візит.

«Ми знаємо, що ви не бачите нас, однак сподіваємося, що ви нас чуєте», — писали вони.

Також журналістам показували людей, що промовляли завчені фрази про підтримку армії та засудження протестувальників. Однак до групи, оточеної військовими, вдалося пробитись кільком противникам хунти, які заявили, що не бояться наслідків, і висловили свою позицію.

«Ми не хочемо повертатися в темні часи. Ми втратили голос, а демократія була в нас усього 10 років. У нас немає зброї. У нас є лише слова», — сказала молода жінка, яка змогла поговорити з командою CNN.

Пізніше стурбовані військові повідомили, що затримали 11 осіб, які несанкціоновано розмовляли з журналістами. Вісьмох з них відпустили, і, як установили журналісти, вони почали переховуватись.

Чиновник адміністрації передмістя Північна Оккалапа, в якому відбулись наймасовіші вбивства протестувальників, поскаржився CNN, що ці люди порушували закон, оскільки збиралися більш ніж по п’ятеро осіб.

У столиці Найп’їдо кореспонденти побачили сучасний мегаполіс із порожніми дорогами й вулицями — там живуть переважно військові та чиновники. Місто побудували на місці джунглів на початку двотисячних років, і життя в ньому демонструє відірваність еліти від решти населення, зазначають журналісти.

Команду повели до музею армії, де генерал-майор Зоу Мін Тун назвав ув’язнену канцлерку Аунг Сан Су Чжи «дурепою», що інші військові сприйняли не дуже радо — ця жінка насправді широко популярна серед солдатів.

«Така публічна критика на її адресу навряд чи дасть військовим нових прибічників. Але в пихатому, замкненому світі Татмадау такі висновки непотрібні. Збереження влади та пов’язаних з нею грошових інтересів є пріоритетними», — підсумовує репортаж.