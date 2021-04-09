У Херсоні з 10 квітня посилять карантин

Новини

NurPhoto / Contributor / Getty Images

У Херсоні з 10 (00:00) до 15 квітня посилили карантин для протидії коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міської ради.

Протягом цього періоду на території міста буде заборонено перебувати на територіях загального користування без захисної маски, проводити масові (розважальні, спортивні, соціальні, рекламні, культурні та інші) заходи. Винятком є офіційні спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчі командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

До того ж з 10 до 15 квітня закривають непродовольчі ринки, ТРЦ та інші заклади розважальної діяльності, заклади культури, окрім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників.

Окрім цього, під забороною перебуватиме робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос, кафе та літніх майданчиків — за умови наповненості не більше 50%, режим роботи — до 20:00.

Серед інших видів діяльності у сфері торговельного і побутового обслуговування дозволяється лише надання фінансових та телекомунікаційних послуг.

Водночас у міськраді повідомили, що з 10 до 18 квітня дозволене навчання в дистанційній формі в установах позашкільної освіти.