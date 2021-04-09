EUobserver: У Росії після вакцинації «Супутником V» померли чотири людини. Ще шестеро мали серйозні побічні ефекти

Новини

Matt Allworth / Flickr

У Росії після вакцинації від коронавірусу препаратом «Супутник V» щонайменше четверо людей померли. Ще шестеро мали серйозні побічні ефекти.

Про це пише EUobserver з посиланням на злиті в Мережу медичні російські документи.

Сама ж Росія офіційно не повідомляла про випадки смерті після вакцинації. Згідно з документами, троє загиблих — це жінки віком 51, 69 та 74 роки. Четвертий випадок смерті ідентифікувати не вдалося. Летальні випадки найчастіше були пов’язані з серцевими, легеневими проблемами, або підвищеним рівнем цукру в крові.

Інші шість пацієнтів, які мали серйозні побічні ефекти, були досить молодими чоловіками та жінками. Одному з них було всього 25 років. Серед серйозних побічних ефектів вказані утруднене дихання, судоми, набряки, мʼязова слабкість, високий кровʼяний тиск, головні болі, запаморочення і лихоманка.

Справжність одного зі злитих документів підтвердив старший вірусолог Московського науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денис Логунов. Він зазначив, що випадок смерті жінки був розслідуваний і жодного зв’язку з вакцинацією встановлено не було.

У Європейському агентстві медичних засобів, який наразі розглядає заявку «Супутника V» щодо реєстрації в ЄС, зазначили, що теж бачили ці документи і ставляться до них серйозно. Самі ж документи там отримали від анонімного російського джерела.