EUobserver: У Росії після вакцинації «Супутником V» померли чотири людини. Ще шестеро мали серйозні побічні ефекти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
У Росії після вакцинації від коронавірусу препаратом «Супутник V» щонайменше четверо людей померли. Ще шестеро мали серйозні побічні ефекти.
Про це пише EUobserver з посиланням на злиті в Мережу медичні російські документи.
Сама ж Росія офіційно не повідомляла про випадки смерті після вакцинації. Згідно з документами, троє загиблих — це жінки віком 51, 69 та 74 роки. Четвертий випадок смерті ідентифікувати не вдалося. Летальні випадки найчастіше були пов’язані з серцевими, легеневими проблемами, або підвищеним рівнем цукру в крові.
Інші шість пацієнтів, які мали серйозні побічні ефекти, були досить молодими чоловіками та жінками. Одному з них було всього 25 років. Серед серйозних побічних ефектів вказані утруднене дихання, судоми, набряки, мʼязова слабкість, високий кровʼяний тиск, головні болі, запаморочення і лихоманка.
Справжність одного зі злитих документів підтвердив старший вірусолог Московського науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денис Логунов. Він зазначив, що випадок смерті жінки був розслідуваний і жодного зв’язку з вакцинацією встановлено не було.
У Європейському агентстві медичних засобів, який наразі розглядає заявку «Супутника V» щодо реєстрації в ЄС, зазначили, що теж бачили ці документи і ставляться до них серйозно. Самі ж документи там отримали від анонімного російського джерела.
- Росія ще на початку року почала активно намагатися продати всьому світу свій «Супутник V» , попри відсутність гарантій якості. Україна від російської вакцини відмовилася.
- 4 березня Євросоюз почав розгляд російської вакцини «Супутник V» у прискореному режимі. Водночас у європейського регулятора сумніваються в ефективності цієї вакцини. Там зазначають, що даних для її оцінки недостатньо, і називають препарат «російською рулеткою».
- Німеччина вже заявила, що готова використовувати російську вакцину після схвалення європейським регулятором, а Франція називає вакцину інструментом пропаганди.
- Європейський комісар із внутрішнього ринку та вакцин Тьєррі Бретон заявив, що ЄС не потребує російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».