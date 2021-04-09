Путін поговорив з Ердоганом напередодні його зустрічі з Зеленським. Зокрема, спілкувалися про Донбас і Мінські угоди

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kremlin.ru

Сьогодні президент Росії Володимир Путін поговорив телефоном зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, на зустріч до якого завтра прибуде Володимир Зеленський. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Зазначається, що, окрім іншого, Ердоган попрохав Путіна викласти «російські підходи до вирішення внутрішньоукраїнської кризи».

«Підкреслено, що безальтернативною основою врегулювання є мінський «Комплекс заходів» 2015 року. При цьому висловлено занепокоєння у зв’язку з тим, що українська сторона ухиляється від реалізації Мінських угод, а останнім часом відновила небезпечні провокативні дії, спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення», — йдеться в повідомленні.

При цьому Кремль не уточнює, ким саме «висловлено занепокоєння» нібито ухиленням від Мінських угод і провокаціями з боку України — Путіним чи Ердоганом.

Зеленський прибуде на зустріч з Ердоганом вранці 10 квітня, одразу після ночі на передовій. Лідери обох країн зустрінуться в рамках українсько-турецької стратегічної ради та говоритимуть, зокрема, про оборонний сектор.