Парламент Молдови створив спеціальну комісію для розслідування викрадення Чауса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Парламент Молдови створив спеціальну комісію для розслідування викрадення українського судді Миколи Чауса.

Про це пише Інтерфакс.

Ініціювали створення цієї комісії депутати-соціалісти на чолі з колишнім проросійським президентом Ігорем Додоном.

«Комісія задіє всі відповідальні органи влади держави, заслухає сторони і залучених осіб та представить парламенту в 60-денний термін звіт», — йдеться у рішенні.

До складу комісії увійшли 9 депутатів з різних фракцій. Водночас один із депутатів партії чинної президентки Майї Санду зазначив, що комісія має встановити не лише причини викрадення Чауса, а й з’ясувати, як він прибув у Молдову в 2016 році, перебуваючи в розшуку в Україні.

Ще один депутат Андріан Канду закликав подати у відставку очільника Служби інформації та безпеки Молдови.

«Якщо він не знав про викрадення, це серйозний професійний промах, а якщо знав — то це ще гірше, і щодо нього має бути розпочато кримінальне розслідування», — зазначив депутат.