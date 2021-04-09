Затримання брата голови ОАСК: адвоката Донця відправили під варту із заставою в 2,9 млн гривень

Новини

Пресслужба НАБУ

Вищий антикорупційний суд відправив під варту адвоката Юрія Донця, якого з братом голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрієм Зонтовим підозрюють у корупції.

Під вартою він перебуватиме 60 днів — до 4 червня. Сума застави — 2 мільйони 951 тисяча гривень.

Суд задовольнив вимоги прокурора частково. Заставу для Донця вимагали на рівні 14 млн гривень. Адвокати підозрюваного просили про цілодобовий домашній арешт.

За версією слідства, адвокати Донець і Зонтов підбурювали до хабара в $100 тисяч ліквідатора страхової компанії «АКС Кепітал» Сергія Коваленка. Гроші повинні були передати судді Окружного адмінсуду за задоволення позову цієї страхової компанії до податкової Києва, в якому просили скасувати податкове повідомлення. Гроші Коваленко передав двома частинами — 25 березня $10 тисяч, а 6 квітня $90 тисяч.

Прокурор в суді заявив, що у Донця під час обшуку знайшли $20 тисяч, а у Зонтова — $80 тисяч. Хабар і справу «АКС Кепітал» підозрювані обговорювали в листуванні, яке знайшли детективи НАБУ. Також у Зонтова знайшли флешку з проєктом судового рішення про задоволення позову страхової компанії.