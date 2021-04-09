Затримання брата голови ОАСК: адвоката Донця відправили під варту із заставою в 2,9 млн гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба НАБУ
Вищий антикорупційний суд відправив під варту адвоката Юрія Донця, якого з братом голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрієм Зонтовим підозрюють у корупції.
Під вартою він перебуватиме 60 днів — до 4 червня. Сума застави — 2 мільйони 951 тисяча гривень.
Суд задовольнив вимоги прокурора частково. Заставу для Донця вимагали на рівні 14 млн гривень. Адвокати підозрюваного просили про цілодобовий домашній арешт.
За версією слідства, адвокати Донець і Зонтов підбурювали до хабара в $100 тисяч ліквідатора страхової компанії «АКС Кепітал» Сергія Коваленка. Гроші повинні були передати судді Окружного адмінсуду за задоволення позову цієї страхової компанії до податкової Києва, в якому просили скасувати податкове повідомлення. Гроші Коваленко передав двома частинами — 25 березня $10 тисяч, а 6 квітня $90 тисяч.
Прокурор в суді заявив, що у Донця під час обшуку знайшли $20 тисяч, а у Зонтова — $80 тисяч. Хабар і справу «АКС Кепітал» підозрювані обговорювали в листуванні, яке знайшли детективи НАБУ. Також у Зонтова знайшли флешку з проєктом судового рішення про задоволення позову страхової компанії.
- 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання й обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку у адвокатів виявили понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки і антикваріат.
- 9 квітня суд заарештував Зонтова на два місяці із заставою в понад 35 мільйонів гривень.