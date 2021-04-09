Міністерство охорони здоровʼя всьоме оновило протокол лікування коронавірусу. Ось що змінилось

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Міністерство охорони здоровʼя всьоме з початку пандемії затвердило зміни до протоколу лікування коронавірусу. Про це під час брифінгу розповіла перша заступниця міністра охорони здоровʼя Ірина Садовʼяк.

Зокрема, додали тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19, а також змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким перебігом хвороби. Зараз рекомендована доза 8 мг/кг одноразово — замість дворазового введення по 400 мг. Зміни внесли на підставі дослідження та рекомендацій Міністерства охорони здоровʼя, а також Національних служб здоровʼя США та Великої Британії.

Що стосується антибіотиків, то пацієнтам з підозрою або легким перебігом хвороби заборонено призначати антибіотики з метою профілактики. Пацієнтам з середньо-тяжким перебігом можна призначати антибіотики тільки у разі обґрунтованої клінічної підозри або з підтвердженням наявності бактеріальної інфекції.

Окрім цього, Кабмін дозволив використовувати технічний кисень за умови, що його показники відповідають медичному.