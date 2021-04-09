Міністерство охорони здоровʼя всьоме оновило протокол лікування коронавірусу. Ось що змінилось
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство охорони здоровʼя всьоме з початку пандемії затвердило зміни до протоколу лікування коронавірусу. Про це під час брифінгу розповіла перша заступниця міністра охорони здоровʼя Ірина Садовʼяк.
Зокрема, додали тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19, а також змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким перебігом хвороби. Зараз рекомендована доза 8 мг/кг одноразово — замість дворазового введення по 400 мг. Зміни внесли на підставі дослідження та рекомендацій Міністерства охорони здоровʼя, а також Національних служб здоровʼя США та Великої Британії.
Що стосується антибіотиків, то пацієнтам з підозрою або легким перебігом хвороби заборонено призначати антибіотики з метою профілактики. Пацієнтам з середньо-тяжким перебігом можна призначати антибіотики тільки у разі обґрунтованої клінічної підозри або з підтвердженням наявності бактеріальної інфекції.
Окрім цього, Кабмін дозволив використовувати технічний кисень за умови, що його показники відповідають медичному.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341.
- Міністр Степанов прогнозував повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба робити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Аби це реалізувати, він попросив в уряду ще 6,5 мільярда гривень.