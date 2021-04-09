«Слідство.Інфо»: До викрадення судді Чауса можуть бути причетні люди, пов’язані з українською розвідкою

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Журналісти з’ясували, що до викрадення в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса можуть бути причетні люди, які пов’язані з українськими розвідувальними та правоохоронними органами. Раніше в Міністерстві закордонних справ запевнили, що Україна не причетна до викрадення.

Про це йдеться в спільному розслідуванні проєкту «Слідство.Інфо» та видання RISE Moldova.

Розслідувачам вдалося отримати копії паспортів десяти людей, яких правоохоронці Молдови перевіряють на причетність до ймовірного викрадення судді. Усі вони є громадянами України.

Зокрема, за інформацією джерел журналістів у прикордонних органах Молдови, двоє з них по обіді 24 березня дісталися пропускного пункту «Могилів-Подільський — Отач». Вони перейшли міст над річкою Дністер і опинилися в Молдові.

Журналісти встановили, що чоловіки мали українські закордонні паспорти на імена Юрія Коваленка й Едуарда Ставицького. За даними розслідувачів, вони пов’язані з українською військовою розвідкою.

Журналісти дізналися, що Коваленко навчався у вищому воєнному навчальному закладі Одеси, у 2015 році мешкав у військовій частині А2659 у Києві, де розташована Воєнно-дипломатична академія імені Березняка, яка готує, зокрема, професійних військових розвідників. А вже у 2018 році Коваленко вказував місцем проживання вулицю Електриків, 33, що на Рибальському півострові столиці. За цією ж адресою розташоване Головне управління розвідки Міноборони України.

Сам Коваленко відмовився коментувати свою причетність до військової розвідки. Однак він підтвердив, що перебував у Молдові з 24 березня до 3 квітня, але не захотів пояснити, що саме там робив.

За даними журналістів, 24 березня разом із Коваленком до Молдови прибув Едуард Ставицький, який отримав закордонний паспорт за місяць до поїздки. Журналісти зазначають, що після тривалих пошуків їм так і не вдалося знайти людину з такими ж даними, як у закордонному паспорті.

Натомість вони встановили, що суттєву схожість з особою на паспорті має киянин Андрій Куценко, дані якого, стверджують розслідувачі, теж засвідчують його зв’язок з розвідкою. У 2000-х роках Куценко був прописаний у Києві за адресою Повітрофлотський проспект, 6. Це офіційна адреса Міністерства оборони України, там також розташована одна з військових частин.

В отриманих журналістами документах зазначається, що Куценка у 2009 році взяли на службу у військову частину, розташовану в Києві на Рибальському півострові. За цією адресою розташоване вже згадане Головне управління розвідки Міноборони. Там же був прописаний і Коваленко. Сам Куценко в розмові з журналістами заперечив, що працює в розвідці Міноборони.

Також журналісти від своїх джерел отримали паспорт ще одного українця, який може бути причетним до викрадення судді. Ідеться про колишнього правоохоронця Олександра Костенюка. Щонайменше до червня 2018 року чоловік працював у львівській Нацполіції — обіймав керівну посаду в управлінні карного розшуку.

У розмові з журналістами Костенюк теж заперечив свою причетність до викрадення Чауса і не дав чіткої відповіді, чи був у Молдові останнім часом.

Журналісти також ідентифікували раніше засудженого львів’янина Олега Стадника та колишнього старшого інструктора в окремому загоні спецпризначення Нацгвардії Михайла Булегу. Останній підтвердив, що їздив до Молдови на відпочинок, але заперечив свою причетність до зникнення Чауса.

За даними журналістів, більшість із 10 громадян України, яких правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення екссудді, останнім часом проживали у Львівській області.