У «Євросолідарності» пояснили, чому оскаржують звільнення Тупицького: президент порушив норми закону

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Пресслужба Конституційного суду

У партії «Європейська солідарність» пояснили своє рішення оскаржити укази президента про звільнення відстороненого глави Конституційного суду Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна.

Про це йдеться в заяві «Євросолідарності», оприлюдненій на сайті партії.

«Депутати «ЄС» мають безліч обґрунтованих претензій до нинішнього складу Конституційного суду, особливо до тих, кого на посади призначив злочинний режим Януковича. Але в політичній боротьбі з окремими особами не можна руйнувати цілі інституції та нищити засади демократичної держави», — наголосили в заяві.

У політсилі також вважають, що Володимир Зеленський «грубо порушив прямі норми основного закону», зокрема щодо недоторканності КСУ. А це, натякають у партії, має ознаки узурпації влади.

У «ЄС» наголосили, що у президента нема повноважень звільняти суддів КСУ, для цього існує особливий порядок звільнення суддів.

«Протиправне усунення суддів Конституційного суду за примхою Зеленського руйнує незалежність судової гілки влади та створює небезпечний прецедент для тиску на кожного суддю в державі», — додали в «ЄС».

Зазначимо, напередодні стало відомо, що представники фракцій «Євросолідарность» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського про звільнення Тупицького та Касмініна.