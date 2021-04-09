Брата судді Вовка відправили під варту. Розмір застави — понад 35 мільйонів гривень
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Вищий антикорупційний суд відправив брата глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави. Сума застави становить 35 мільйонів 185 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Прокурори наполягали на вдвічі більшій сумі застави — 70 мільйонів гривень. Адвокати Зонтова стверджували, що він не переховуватиметься від слідства, вказуючи, що він має міцні соціальні зв’язки, а все його майно та родина перебувають в Україні.
За версією слідства, як повідомляє «Українська правда», Юрій Зонтов і ще один адвокат — Юрій Донець (йому продовжать обирати запобіжний захід 9 квітня) — на початку 2021 року запропонували «допомогти» страховій компанії «АКС Кепітал», яка наразі перебуває у стані припинення.
Фірма подала до Окружного адмінсуду позов проти податкової служби та просила визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення. Донець представляв інтереси компанії в суді.
Адвокатів здав правоохоронцям чоловік на прізвище Коваленко, який був ліквідатором «АКС Кепітал» і якого підбурювали дати хабар судді.
За твердженням слідства, Донець під час зустрічі з Коваленком запропонував йому за $100 тисяч організувати рішення на користь страхової компанії. Після цього адвокат залучив свого знайомого — Зонтова, оскільки той є рідним братом глави ОАСК Вовка і може посприяти передачі хабаря.
- Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, брат глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Зонтов також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки. Другий адвокат — Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання й обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку у адвокатів виявили понад $3,7 мільйона, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів. Також правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я глави ОАСК Павла Вовка та його близького родича — брата.