Головний санлікар Ляшко розповів про стабілізацію ситуації на заході України і коли Прикарпаття перейде в «жовту» зону карантину

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Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківська область, ймовірно, 9 квітня перейде з «червоної» зони карантину в «жовту».

Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Україна 24».

«Івано-Франківська область, найімовірніше, завтра буде виведена з «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Вони досягли показників, які дозволяють перевести її в «жовтий» рівень епіднебезпеки», — розповів він.

За словами Ляшка, Закарпатська область також вийде з «червоної» зони «за день-два».

Окрім цього, заступник глави МОЗ зазначив, що стабілізація ситуації на заході країни свідчить про те, що в середньому зростання захворюваності й вихід до показників «жовтого» рівня тривають три-чотири тижні.