Прокуратура просить відправити у СІЗО фігурантів справи про хабар суддям Окружного адмінсуду Києва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Національне антикорупційне бюро буде просити суд арештувати із правом на заставу двох адвокатів, які за $100 тисяч доларів обіцяли вирішити судову справу в Окружному адмінсуді Києва на користь певного підприємства.
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook.
Адвокатів підозрюють у підбурюванні до хабарництва. Прокурори наполягають, щоб їх обох Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно. Зазначимо, що один із адвокатів — брат глави ОАСК Павла Вовка Юрій Зонтов, який також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки.
- Нагадаємо, що 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів. Один з них — Юрій Зонтов, який є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Другий, за даними «Бабеля», Юрій Донець. Їх затримали під час отримання $100 тисяч. За ці гроші вони обіцяли допомогти винести «зручне» судове рішення.
- 7 квітня Зонтову та Донцю повідомили про підозру, а сам Вовк назвав затримання і обшуки в суді «провокацією» з боку НАБУ і «помстою».
- НАБУ повідомило, що під час обшуку у адвокатів було виявлено понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. гривень та 100 шекелів. Крім того, правоохоронці виявили золоті злитки, антикваріат та документи на ім’я голови ОАСК Павла Вовка та його близького родича — брата.