Прокуратура просить відправити у СІЗО фігурантів справи про хабар суддям Окружного адмінсуду Києва

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Національне антикорупційне бюро буде просити суд арештувати із правом на заставу двох адвокатів, які за $100 тисяч доларів обіцяли вирішити судову справу в Окружному адмінсуді Києва на користь певного підприємства.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook.

Адвокатів підозрюють у підбурюванні до хабарництва. Прокурори наполягають, щоб їх обох Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно. Зазначимо, що один із адвокатів — брат глави ОАСК Павла Вовка Юрій Зонтов, який також виявився працівником Служби зовнішньої розвідки.