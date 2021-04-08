Росія відреагувала на заяви про продаж Словаччині іншого «Супутника V». Нарікає на «провокації ворогів»

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Розробники російської вакцини «Супутник V» називають «фейком» інформацію, що наданий Словаччині препарат відрізняється від того, результати випробувань якого були опубліковані в науковому журналі The Lancet.

Про це повідомили на сторінці розробників вакцини у Twitter.

Напередодні словацьке видання Dennik N повідомило, що завезені до країни російські вакцини не є повністю ідентичними зі зразками, про які писали в The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.

Виробники «Супутника», коментуючи цей матеріал, написали, що найближчим часом очікують «додаткових фейкових новин і провокацій від ворогів «Супутника V» у Словаччині, які намагаються дискредитувати вакцину».

6 квітня фармацевтичний регулятор Словаччини — держінститут контролю за медпрепаратами — повідомив, що поки не може схвалити «Супутник V» для вакцинації на території країни. У відомстві пояснювали, що не мають достатньої кількості даних від виробника про безпеку і ефективність препарату.