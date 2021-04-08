Росія відреагувала на заяви про продаж Словаччині іншого «Супутника V». Нарікає на «провокації ворогів»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Офіційний сайт мера Москви
Розробники російської вакцини «Супутник V» називають «фейком» інформацію, що наданий Словаччині препарат відрізняється від того, результати випробувань якого були опубліковані в науковому журналі The Lancet.
Про це повідомили на сторінці розробників вакцини у Twitter.
Напередодні словацьке видання Dennik N повідомило, що завезені до країни російські вакцини не є повністю ідентичними зі зразками, про які писали в The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.
Виробники «Супутника», коментуючи цей матеріал, написали, що найближчим часом очікують «додаткових фейкових новин і провокацій від ворогів «Супутника V» у Словаччині, які намагаються дискредитувати вакцину».
6 квітня фармацевтичний регулятор Словаччини — держінститут контролю за медпрепаратами — повідомив, що поки не може схвалити «Супутник V» для вакцинації на території країни. У відомстві пояснювали, що не мають достатньої кількості даних від виробника про безпеку і ефективність препарату.
- На початку березня уряд Словаччини підтвердив, що придбав у Росії 2 мільйони доз її вакцини від коронавірусу «Супутник V». Це викликало суспільне обурення у країні, а дві невеликі партії пригрозили вийти з коаліції через такі домовленості прем’єра.
- Партія «Свобода та справедливість» вийшла з парламентської коаліції. Вона вимагала відставки прем’єра Ігоря Матовича через таємну закупку російської вакцини.
- 11 березня звільнили міністра охорони здоров’я Марека Крайчі. А 28 березня і сам Матович заявив, що подає у відставку. Він зазначив, що знімає зустрічні вимоги до партнерів по коаліції, прокоментувавши це словацьким прислів’ям: «Хто до тебе з каменем, ти до нього з хлібом». А вже 1 квітня у країні призначили нового премʼєра — ним став міністр фінансів Едуард Гегер.
- Матович 8 квітня, вже після відставки, повідомив про візит у Москву — буде домовлятися про поставки російської вакцини в Словаччину.
- Раніше Матович жартував, що пообіцяв Росії в обмін на вакцини «Закарпатську Україну». Пізніше він вибачився за свої слова і зазначив, що Словаччина — друг України.