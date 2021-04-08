На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції. Загинув військовий
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Sasha Maksymenko / Flickr
На Донбасі з початку доби 8 квітня бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
Бойовики відкривали вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Піски та Водяне.
«Унаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника», — повідомили в ООС.
У районі Водяного бойовики також здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.
У відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.
У Миколаївській облдержадміністрації згодом повідомили, що загиблий військовий — 22-річний Денис Юшко. Він був родом з села Новобогданівка Миколаївської області.
Зазначимо, 7 квітня на засіданні Тристоронньої контактної групи сторони не змогли документально затвердити перемир’я на Донбасі через позицію Росії.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.
- За даними української розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати у відповідь вогонь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «ЛДНР» території під виглядом миротворців.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- У Держдепі США заявили, що Штати вимагають пояснень від Росії щодо стягування військ до українського кордону, а Україна ініціювала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи через ескалацію ситуації на Донбасі.