Викрадення судді Чауса: міністр Кулеба провів перемовини з очільником МЗС Молдови і запевнив, що Україна не причетна
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не причетна до викрадення судді Миколи Чауса.
Про це він розповів у розмові з очільником МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм, пише пресслужба МЗС.
«Міністр відзначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом», — пояснили у відомстві.
Там зазначили, що Україна після відмови молдовського суду надати Чаусу політичний притулок очікувала на його екстрадицію. У МЗС вважають, що ситуацію навколо судді намагаються використати для зриву позитивного розвитку відносин між Україною та Молдовою.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала у центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла у невідомому напрямі. Президент Молдови Санду закликала спецслужби надати розʼяснення щодо викрадення.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні судді загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
- Нагадаємо, у серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар $150 тисяч готівкою, з яких $80 тисяч сховав у дволітровій банці. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав зʼявлятися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Соломʼянський суд дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук у листопаді 2016 року, а за кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.
- У липні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Молдова сприятиме екстрадиції Чауса, але відтоді екссуддя залишався за кордоном.