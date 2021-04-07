Чиновники задекларували біткоїнів на 75 мільярдів гривень. У Мінцифри підозрюють, що ті нафантазували, щоб «виправдати свій кеш»

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Артем Марков / «Бабель»

652 українські чиновники за 2020 рік задекларували 46 351 біткоїн, а це майже 75 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали», — припустив міністр у Telegram.

За даними платформи відкритих даних Opendatabot, найбільше власників задекларованої криптовалюти працює у місцевих радах (11,8%), Міністерстві оборони (8,9%), поліції (5,8%) та райдержадміністраціях (5,8%).

Лідером за кількістю криптовалюти виявився депутат Дніпровської міськради В’ячеслав Мішалов, який задекларував 18 тисяч біткоїнів (це бiльш нiж $1 млрд). Також у топі рейтингу знаходяться нардеп Анатолій Урбанський від партії «За майбутнє» (4 256 біткоїнів) та його брат — ексдепутат Олександр Урбанський (5 328).

Серед чинних народних депутатів біткоїни також задекларували нардеп «Слуги народу» Олег Бондаренко (80) та виключена у 2019 році з фракції СН Анна Скороход (162).

Opendatabot, коментуючи декларації чиновників, наголошує, що криптовалюта в Україні не має правового статусу, тому дослідити їх походження неможливо.

«В теорiї ви спроможні задекларувати будь-яку суму в біткоїнах, не приводячи ніяких доказів її фактичного існування. Це збільшує ризик фінансових зловживань. Скажімо, заявлені біткоїни можуть бути в майбутньому використані для пояснення незаконних доходів. За правилами НАЗК у деклараціях криптовалюту позначають як нематеріальний актив», — додають в Opendatabot.